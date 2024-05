Renzi a Milano, i suoi si preparano con un vademecum al grido di "Matteo"

Renzi a Milano, e i suoi si preparano con un vademecum al grido di "Matteo"

Matteo Renzi a Milano per un incontro con i suoi sostenitori in vista delle elezioni europee. Ma come si sono preparati per questo appuntamento al teatro dal Verme? Con una sorta di decalogo per accogliere al meglio il leader toscano, con indicazioni precise su quando, quanto e come gridare *Mat- teo*, *Mat- teo*.

Ecco il messaggio per i sostenitori

*Eccoci* ! *Ci siamo!* E’ il giorno del nostro evento a Milano con *Matteo* ! Che sia un teatro pieno di *emozioni e passione per la Politica*. Vi chiediamo la *massima partecipazione*

Vi chiediamo di *accogliere il nostro leader Matteo Renzi* al suo ingresso in teatro al grido di *Mat- teo*, *Mat- teo* come nella curva di uno stadio sventolando solo *le bandiere degli Stati Uniti D’Europa !*. Grideremo tutti insieme tanto da non permettere a *Matteo* di iniziare a parlare! Ha bisogno di noi e della nostra *carica* Avrete anche dei *cartoncini-manifesto* con il simbolo della lista *Stati Uniti D’Europa!*

Alzateli in alto!

Per fare questo servono tre ingredienti:

1) Le *80* bandiere di MI e PR con il *SOLO SIMBOLO degli STATI UNITI D’EUROPA* (chiediamo a tutti di portarle).

2) *N. 1500* *CARTONCINI-MANIFESTO* che troverete poggiati sul vostro posto nel teatro.

3) *TANTA PASSIONE ED ENTUSIAMO!* .. *che a noi non e' mai mancata!*

Forza ragazzi ! Ci siamo!