Renzi lancia ticket Moratti-Majorino: "Così si vince dopo 30 anni"

Se domani mattina un rinsavimento complessivo porta Pierfrancesco Majorino ad accettare di fare il vice di Letizia Moratti, a febbraio in Lombardia si vince dopo 30 anni e la Regione cambia colore. Io non credo che con questo appello si fermerà il Pd, ma ci spero fino all'ultimo". Lo ha detto Matteo Renzi durante l'assemblea nazionale di Italia Viva a Milano.

"In Lombardia si potrebbe persino vincere - ha aggiunto - ma l'allergia alla vittoria che ha caratterizzato l'azione del Pd alle politiche si è trasmessa per contagio anche al Pd lombardo". Secondo Renzi "è evidente che Moratti non viene dalla cultura politica di sinistra, ci eravamo arrivati anche noi a questo". Ma dopo il reintegro dei medici no-vax "ha scelto di dare un segnale e lo sanno anche gli amici del Pd lombardo". E comunque "lo dico anche al sindaco di Milano Giuseppe Sala di cui apprezzo la capacità amministrativa, un po' meno la visione politica - ha proseguito - se vogliamo vincere in Lombardia la possibilità di fare un ticket Moratti-Majorino ci farebbe andare in vantaggio". Ma "se vi fa schifo vincere e vi fa piacere perdere - ha concluso Renzi - allora tenete Majorino e l'importante sarà partecipare".