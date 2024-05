Renzi per le Europee: "Stati Uniti d'Europa per fare la differenza"

"Le elezioni europee servono per fare la differenza e Stati Uniti d'Europa è qui per farla. Questa tornata elettorale è importantissima: o l'Europa sarà in grado di rilanciarsi o sparirà. Stati Uniti d'Europa sono il segno di un cambiamento necessario, la più grande novità di queste elezioni. Perché noi abbiamo messo nel simbolo un progetto, non un cognome". Lo ha detto Matteo Renzi all'evento elettorale degli Stati Uniti d'Europa al Teatro Dal Verme di Milano, in cui il leader di Italia Viva ha lanciato la sua candidatura alle Europee. "Eravate in 1400! Un teatro strapieno. Un’emozione bellissima. Un sogno: gli Stati Uniti d’Europa. Grazie Milano, grazie Teatro Dal Verme! Vado a letto con una sensazione meravigliosa: se queste sono le premesse faremo un grande risultato #ScriviRenzi". Così Renzi su X, al termine della serata.

Stati Uniti d'Europa, un obiettivo: risvegliare l'ideale con la cultura

"In campagna elettorale porteremo la parola cultura, punto fondamentale da cui scaturisce tutto. Stati Uniti d'Europa sono radici, tradizioni culturali e politica vera per un futuro di speranza e cambiamento. Il nostro obiettivo è molto semplice: risvegliare l'ideale. Non arrendiamoci al cinismo di chi dice che non cambierà mai nulla. Chi non si candida non è un leader ma un tuffatore. Proviamo a fare politica, almeno noi. E la politica si fa inseguendo un sogno, costruendo un progetto. Gli Stati Uniti d'Europa sono il nostro orizzonte". Così Renzi, che ha sottolineato anche l'importanza dei luoghi culturali come trama del tessuto identitario italiano. "Chi ha capito benissimo l'importanza dell'identità culturale sono i terroristi, che colpiscono i luoghi culturali, che altro non sono che la rappresentazione di quello che noi siamo. Anche Stati Uniti d'Europa l'ha capito e per questo oggi presentiamo la nostra candidatura in un teatro, luogo cardine della città. Per l'Italia e per l'Europa vogliamo passione, cultura e bellezza degli ideali con la politica vera, non col populismo. Non saremo mai cortigiani. Possiamo perdere elezioni ma mai la faccia".

Renzi, la stoccata a Salvini: "Tra dieci anni sarà volontario nave ong"

"La mia bussola si chiama Salvini, dove va lui è la strada sbagliata". Ha affermato il leader di Italia Viva lanciando la sua candidatura alle elezioni europee. "Commentare Matteo Salvini è possibile solo se hai un orologio che segna perfettamente l'ora giusta, dato che cambia posizione su tutto. Voi milanesi ve lo ricordate quando ha iniziato con i comunisti padani e il Leoncavallo, poi è passato con Casapound. Dalla secessione alle magliette di Afragola, tra dieci anni Salvini sarà volontario di una nave ong nel Mediterraneo". Ha commentato Renzi a margine dell'evento elettorale degli Stati Uniti d'Europa, riguardo alle dichiarazioni del leader della Lega sulle critiche a Macron e la contrarietà all'invio di nuove armi all'Ucraina. "Se vogliamo parlare di politica estera, anche io non sono d'accordo sul fatto di inviare truppe sul terreno dei paesi europei e penso che occorra avere un doppio approccio. Il primo è continuare a sostenere militarmente ed economicamente l'Ucraina, l'altro è fare quello che Italia Viva proponeva due anni fa, ovvero l'inviato speciale per l'Ucraina, allora lanciammo l'idea di Tony Blair o di Angela Merkel. Di questo si parla: diplomazia forte e difesa comune".

Borghi: "Stati Uniti d'Europa unica proposta politica vera che non truffa gli italiani"

"Ieri sera, davanti all'impressionante "muro" da sold out del Teatro Dal Verme di Milano, Matteo Renzi ha aperto con efficacia e lucidità la campagna elettorale di Stati Uniti d'Europa, l'unica proposta politica vera che alle prossime elezioni europee proporrà un progetto e non un nome di persona o uno slogan vuoto. Con la serietà di chi si impegna a non truffare gli Italiani, o usarne il consenso per fini di posizionamento, e a rispettarne il voto e il mandato. Ci aspetta un mese di intenso lavoro che insieme a Raffaella Paita e alle donne e agli uomini di Italia Viva condurremo con passione ed entusiasmo, nelle nostre città e nei nostri paesi". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.