Renzi: "Sala? Lo vedo meglio a Roma che a Milano". VIDEO

Renzi: "Sala? Lo vedo meglio a Roma che a Milano"

"Di Sala penso tutto il bene possibile. Ha tutta la mia stima, lo vedo molto meglio a Roma che non a Milano". Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine della presentazione del libro di Claudio Martelli, ha ribadito nella serata di lunedì la sua posizione sul sindaco di Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse interessato a un centro largo con Sala e Di Maio, che la settimana scorsa si sono incontrati per un faccia a faccia.

Renzi: "Il centro può arrivare in doppia cifra se i leader si sforzano di dare una mano"

“Il dibattito è sul grande centro. Ma vi rendete conto che c’è qualcosa di molto più grande e molto più serio? Siamo in presenza di una situazione epocale. Al ministro degli Esteri chiederei ‘che stai facendo per la Libia?”, non che strategia hai sul grande centro", ha anche aggiunto Renzi. Che ha proseguito sostenendo che il centro "può arrivare a ottenere la doppia cifra, può superare anche il 10% ma bisogna che i leader, o presunti tali, facciano un o sforzo per dare una mano e non per imporre la loro presenza".

Lombardia 2023, Renzi: "Interessante vedere se si voterà assieme alle Politiche"

"Non entro in vicende lombarde, sara' interessante capire se si votera' insieme o no perche' quello fa la differenza per mille motivi, non solo di affluenza ma anche di candidature". Così Renzi sulla eventuale candidatura della vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, alle elezioni regionali del 2023.

Renzi: "Conte clown che non fa più ridere"

"Giuseppe Conte è come quei clown alla fine della carriera, che non fanno più ridere". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Conte, afferma Renzi, "sta imponendo il suo narcisismo e la sua presenza in tutti i canali senza offrire una sola soluzione ai problemi del Paese". Anzi "quello che ha fatto, dal reddito di cittadinanza al super bonus edilizio, ha provocato un aumento dei problemi del Paese. Non per l'idea in sé, ma per come sono state fatte quelle misure". E allora "al clown che non fa più ridere Conte, dico: 'Se hai qualcosa da fare falla. Io so come si fa, si fanno ritirare i ministri", dice Renzi, aggiungendo: "Io sono orgoglioso di aver ritirato i ministri, per aver mandato a casa Conte e per aver portato Draghi", che "in questo momento è il nostro ombrello di credibilità internazionale". E, conclude, "se i 5 stelle hanno qualcosa dire lo dicano, altrimenti smettano con questa tarantella indecorosa".

Renzi: "Il Governo può andare avanti anche senza i Cinque Stelle"

Una verifica di maggioranza, come chiesto dal presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "se il Movimento Cinque Stelle se ne va, a maggior ragione e' un tema da affrontare tutti insieme con il presidente del Consiglio", ha aggiunto Renzi. "E' chiaro che se non c'e' piu' il Movimento, per me si puo' andare avanti anche senza , ma bisogna vedere se ci sono la volonta' e i numeri, e su che cosa. Qui c'e' da non perdere i soldi europei, il Pnrr, da fare la legge di bilancio, poi forse qualcuno vuole fare la legge elettorale".