Renzo Rosso apre a Milano il primo store dedicato alla borsa "1DR"

Diesel svela il suo primo store dedicato alla borsa "1DR" a Milano, adiacente al flagship store Diesel in San Babila, che rimarrà aperto un anno. Concepito come un ambiente immersivo, il negozio - informa il brand di moda di Renzo Rosso - è progettato per essere vissuto più come un concetto di arte multisensoriale che un negozio tradizionale.

Gli ospiti entrano in uno spazio cubico di 52 metri quadrati foderato d'argento metallizzato in 3D della 1DR. Le pareti, il pavimento e il soffitto sono rivestiti in un tessuto d'argento dall'effetto stropicciato, con resina cristallina in tutto il trattamento del pavimento e da light box sospese. Pedane d'argento espongono la collezione di borse 1DR, introdotta per la prima volta dal direttore creativo Glenn Martens nella primavera 2022.

La gamma si è ampliata per includere una palette di caratteristici colori metallici e forme diverse, come la "Mini 1DR", molte delle quali sono realizzate con materiali responsabili e a basso impatto ambientale. Un'edizione limitata di 30 borse 1DR sarà disponibile esclusivamente presso lo store di San Babila. Progettate dal direttore creativo Glenn Martens e dal team di designer di Diesel, appaiono in una gamma di nuove combinazioni di colori - dal giallo e rosa al neon, oro e pesca, verde lime e rame, arancione, giallo e malva - reinventate con aerografo leggero, stencil, tecniche di vernice scheggiata e bruciata. Diesel aprirà ulteriori negozi dedicati e site-specific a livello globale. Da agosto, lancerà un progetto speciale in collaborazione con l'artista di graffiti cinese Roy Xuanrong Chen, che personalizzerà una serie di borse 1DR per celebrare l'apertura del primo negozio Diesel a Guangzhou.