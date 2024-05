Republic Club Milano, il 30 maggio torna il divertimento di Red Box

In arrivo la seconda edizione di "Red Box", la serata che ha già aggiunto una scintilla di vivacità alla vita notturna milanese. L'evento si svolgerà giovedì 30 maggio 2024 al Republic Club di Milano (piazza della Repubblica 12). "Red Box" nasce come risposta alla crescente richiesta di un'alternativa coinvolgente per le serate del fine settimana. "Il suo formato mensile mira a offrire a tutti i partecipanti un'esperienza unica e memorabile per iniziare il fine settimana in "grande stile".





“Come in our Red Box and dance with us”. Questo l'invito per immergersi in un'atmosfera vibrante, dove la musica e il divertimento si fondono in un mix irresistibile", come spiega Andrea Cristaudo, fondatore della Woom Communication, l'agenzia che ha ideato questo progetto. La serata prenderà il via a mezzanotte con un'esibizione straordinaria di alcuni dei dj più conosciuti del panorama italiano e internazionale. I nuovi DJ ospiti per questa edizione speciale saranno George Lovati, in arte AIN’T GEORGE - famoso dj del panorama musicale milanese - che aprirà la serata con una melodic house/techno e B2B Romano Cinque e Roy Ventura, un duo esplosivo che ha fatto ballare il pubblico nei club più prestigiosi in Italia e all'estero, tra cui Yab di Firenze, Tenax, Super Club di Milano, Blue Beach e Vesper in Sardegna, e Ministry of Sound di Londra, aprendo esibizioni di noti talenti come Bob Sinclar.



Tra i principali contributori dell'evento c'è anche MTV Italia, leader mondiale tra i media brand dedicati ai giovani presente in più di 182 paesi, senza dimenticare i door selector, Andrea Menchi famoso per la sua selezione all’ingresso in uno dei locali notturni più rinomati di Milano e Alessandro Licciardi famoso per la sua collaborazione come PR per numerosi eventi di successo di Milano.

"Siamo felici di annunciare la nostra collaborazione con HEF* Agency, un partner fondamentale nella promozione della serata e nel coinvolgimento di talenti influencer. Fondata da Haiyan Fu e Federica Delsale, riconosciute come influencer di spicco” - sottolinea Cristaudo - che ringrazia anche Queer Food Village "per il loro contributo e la preziosa partnership". Per registrarsi, qui