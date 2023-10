Corteo Fridays For Future, Milano, 6 ottobre 2023 (foto di MiaNews)

"Resistenza contro governo negazionista": il corteo dei Fridays a Milano

Corteo dei Fridays For Future partito anche a Milano. La manifestazione indetta in tutta Italia dagli attivisti del clima ha preso il via da piazza Cairoli intorno alle 9.45.

"Resistenza climatica contro un governo negazionista' e "Catta Fot Future" è la scritta sullo striscione che apre la manifestazione. La manifestazione passerà dal centro cittadino, lambendo i Giardini Montanelli con arrivo nei pressi di piazza Gae Aulenti.