Restyling 10 Corso Como: diventerà una "Wunderkammer contemporanea"

"Una Wunderkammer contemporanea": questo diventerà nel prossimo futuro 10 Corso Como, iconico concept store meneghino acquisito nel settembre 2020 dall'imprenditrice Tiziana Fausti. L'obiettivo del restyling è "coniugare la ricchezza dei riferimenti culturali della storia del retailer con un alto posizionamento commerciale, attraverso una visione inclusiva e poliedrica”, come recita una nota. Attualmente lo spazio ospita boutique, café, area culturale e gli appartamenti privati 3Rooms. Ma l'agenzia 2050+ opererà un rinnovamento che riguarderà l'intero edificio, con lavori avviati già questo novembre.

"La nuova visione si aprirà alla comunità creativa ed accademica"

Come riporta Pambianco News, lo svelamento dei nuovi spazi andrà di pari passo con la presentazione di un calendario di mostre e un public program per ampliare il confronto con la città di Milano.. Le prime mostre in programma saranno curate da Alessandro Rabottini. Gli spazi di 10 Corso Como ospiteranno anche una selezione editoriale di volumi rari, magazine internazionali, collezioni di design e tecnologia, sound design e music experience. “La nuova visione si aprirà alla comunità creativa ed accademica attraverso scambi e conversazioni culturali: 10 Corso Como diventerà uno spazio vibrante e in continua trasformazione dove temi del contemporaneo come sostenibilità, attivismo e rapporti umani incontrano arte, moda e cultura", è la conclusione della nota.