Rete Unica, De Biasio: "Rai deve essere attore attivo del progetto"

"Sono molto contento che oggi il CdA abbia condiviso all’unanimità il fatto che Rai debba diventare attore attivo nel progetto della “rete unica” di cui tanto si discute in questi giorni, nelle forme che il cda riterrà opportune. A mio parere, un’effettiva e significativa presenza Rai tra i soci di questa futura società sarebbe fondamentale per GARANTIRE e PRESIDIARE la neutralità della rete e nello stesso tempo rappresenterebbe per Rai uno dei pilastri del piano industriale dei prossimi anni, quando il digitale e l’accesso ai contenuti digitali sarà sempre più strategico", ha dichiarato Igor De Biasio, Consigliere di Amministrazione RAI.