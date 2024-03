Revenge porn, pm indagato: 'aiutò' un ex calciatore del Torino

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il pubblico ministero di Torino Enzo Bucarelli. E' accusato di frode in processo penale e depistaggio. Secondo l'accusa, avrebbe condizionato l'esito di un processo in cui imputato era l'ex calciatore del Torino Demba Seck. Bucarelli, tifoso granata, avrebbe cancellato dal telefonino del giocatore alcuni compromettenti video intimi con protagonista l'ex fidanzata, che aveva denunciato Seck per la diffusione ad altri di parte del materiale.

Il pm di Torino convinse l'ex fidanzata di Seck a non procedere

Indagano a Milano la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e la pm Giancarla Serafini. Il pm di Torino, questa è l'ipotesi, avrebbe inoltre convinto la ex fidanzata del calciatore "a non procedere" contro di lui, inducendo la ragazza a firmare una transazione economica con Seck, in cui era previsto che lei rimettesse la querela. In virtù di questa transazione, il pm a luglio aveva quindi poi chiesto l'archiviazione per il calciatore, poi accolta dal gip.