Revisione del processo di Erba in Cassazione, il Pg: "No alla riapertura del caso"

Revisione del processo di Erba in Cassazione: il giorno della decisione

In Cassazione a Brescia si discute il ricorso presentato dai difensori di Olindo e Rosa Bazzi contro la decisione della Corte d'Appello di Brescia che ha già respinto l'istanza di revisione della sentenza del carcere a vita per i due coniugi, condannati per la strage di Erba. Il pg di Cassazione ha chiesto alla corte di dichiarare inammissibile il ricorso: "Le cosiddette prove nuove sono mere congetture, astratte", ha detto il pg.

L'avvocato di Rosa e Olindo: "Sperano il ricorso sia accolto"

"Olindo e Rosa sanno del ricorso e attendono. Hanno avuto parecchie delusioni. Naturalmente sperano che il ricorso sia accolto, poi saranno i giudici a deciderlo". Lo ha detto l'avvocato Fabio Schembri, legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi, entrando in Cassazione. "Molti degli elementi che avevamo allegato non sono stati considerati nuovi dalla Corte d'Appello di Brescia. Questo noi lo contestiamo. Ci sono diverse prove nuove, tutte importanti perche' vanno singolarmente e unitamente a impattare sugli argomenti che sorreggono la sentenza di condanna. E alcune di esse impattano sulla incompatibilita' di Olindo e Rosa di compiere la strage", ha aggiunto Schembri.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO