Milano: revocato lo sciopero di Ferrovienord, sempre a rischio metro e bus

I pendolari lombardi possono tirare un sospiro di sollievo: lo sciopero del personale Ferrovienord, previsto per oggi, venerdì 29 novembre dalle 9 alle 13, è stato revocato. Trenord ha confermato che la circolazione ferroviaria sarà regolare su tutte le linee gestite da Ferrovienord, inclusi i cruciali collegamenti regionali e i treni Malpensa Express. Le linee su rete RFI non erano comunque coinvolte, assicurando un servizio completo in tutta la Lombardia.

Questa decisione riduce l’impatto dello sciopero generale indetto dai sindacati CGIL e UIL, che rischiava di colpire il trasporto pubblico locale, già sotto pressione per la mobilitazione di ATM.

Disagi per metro, tram e autobus

Rimangono invece confermati i disagi per i mezzi ATM a Milano. Dalle 9 alle 13, la mobilitazione coinvolgerà metropolitane, tram e autobus, creando possibili interruzioni e ritardi. Il servizio sarà garantito solo nelle fasce orarie di punta, come previsto dalla precettazione ministeriale di Matteo Salvini che ha limitato la durata dello sciopero a 4 ore.

Anche la funicolare Como-Brunate potrebbe essere interessata dall’agitazione. I cittadini sono invitati a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale e pianificare con attenzione i propri spostamenti.