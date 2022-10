Rezzato, 16enne muore durante una gara di motocross

E' morto agli Spedali Civili di Brescia Andrea Roberti, 16enne di Calcinato, rimasto coinvolto in un incidente durante una gara di motocross a Rezzato nella giornata di domenica. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di Brescia, dopo la partenza della gara alla prima curva un gruppo di quattro/cinque giovani motociclisti sono caduti per una collisione. L'unico a non rialazarsi e' stato il 16enne. Sul posto poco dopo le 12.30 sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trovato il giovane in arresto cardio-circolatorio. Lo hanno rianimato e trasportato in codice rosso in ospedale. Poco dopo pero' il ragazzo e' deceduto.