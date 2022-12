Rho, mamma e due bambini intossicati da monossido

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti ieri sera in un appartamento di Rho, nel Milanese, per soccorrere una mamma e due bambini, intossicati dal monossido di carbonio. La mamma e i due bambini sono stati trasportati all'ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto riferito, non sono in pericolo di vita.