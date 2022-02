Rho, medico si barrica in casa e spara cinque colpi: denunciato

Rho, cinque spari in casa: il 42enne medico Matteo Banderali è stato denunciato e indagato per reati "contravvenzionali". Il fucile dal quale sono partiti i colpi non era infatti denunciato.

Nella giornata di domenica 27 febbraio Banderali si è barricato per otto ore nel suo appartamento nella provincia di Milano per poi uscire di casa dopo lunghe trattative con i carabinieri del Gruppo intervento speciale. I reati ora contestatigli prevedono il pagamento di sanzioni pecuniarie e non comportano arresti o eventuali misure cautelari.

Il medico di Rho ricoverato: aveva assunto psicofarmaci

L'uomo, otorinolaringoiatra e chirurgo estetico, è stato convinto ad uscire di casa anche grazie all'intervento del padre e di una amica alla quale aveva telefonato. E' stato portato in ospedale per degli accertamenti in quanto si trovava in stato confusionale dopo l'assunzione di psicofarmaci. Risulterebbe ancora ricoverato nella struttura sanitaria, come riferisce Ansa.