"Rialzati Milano!", giornata-evento di FI il 19 settembre

Una giornata di lavoro, approfondimento e riflessione per scrivere insieme le ricette necessarie perché Milano possa tornare a correre. Questo il senso e l’obiettivo dell’evento organizzato da Giulio Gallera (Forza Italia, Presidente della Commissione Bilancio e già Assessore al Welfare della Regione Lombardia) e Alessandro De Chirico (Consigliere comunale di Forza Italia a Palazzo Marino) per domenica 19 settembre dalle 11 alle 18.30 a Villa Torretta (Sesto S.G.).

Quattro i tavoli tematici, i cui lavori inizieranno alle 11 per concludersi alle 18.30 con l’intervento di Licia Ronzulli, Vice Presidente del Gruppo di Forza Italia al Senato. Attorno alle 16.00 è previsto il saluto del candidato sindaco di Centrodestra Luca Bernardo.

Tanti i relatori, molto qualificati, che hanno accettato l’invito degli organizzatori: si tratta di esponenti del mondo dell’arte, dell’imprenditoria, della sanità, delle associazioni, i quali si confronteranno con rappresentanti politici, delle istituzioni e candidati alle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

“Abbiamo deciso di organizzare questa giornata-evento - spiegano Giulio Gallera e Alessandro De Chirico – per un motivo molto semplice: per riaccendere i motori della città, bisogna ripartire dai contenuti e dalle idee. Dobbiamo avere la forza e l’attenzione necessarie per ascoltare i messaggi e le proposte che arrivano dalla società milanese, agire con determinazione e compiere scelte strategiche, lungimiranti e coraggiose. I milanesi sono molto provati a causa della pandemia che ha modificato stili e abitudini di vita, e profondamente disorientati di fronte all’incertezza. Sentiamo quindi il dovere di valorizzare tutte le energie positive della nostra città e colorare insieme il futuro di Milano, senza lasciare indietro nessuno”.

Il fitto programma degli eventi parte alle 11 con la cultura: “Milano e il suo fermento artistico e culturale” è il titolo del primo “Panel” durante il quale si confronteranno l’artista milanese Carla Bruschi. Raffaele Todaro (Assessore alla cultura del Municipio 9), Aleardo Caliari (fondatore della Compagnia Teatro della Memoria, regista e autore), il gallerista Glauco Cavaciuti ed Elena Fontanella, consigliere del Sottosegretario di Stato all’Editoria.

Alle 14.00, invece, si parla di “Nuovi milanesi – Milano città multiculturale”. Previsti gli interventi di Amir Atrous (Direttivo Milano Merita), Doina Rusu (assistente contabile), Ruyi Shi detto Max (imprenditore), Yousef Siher (rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano), Matteo Perego (Deputato di Forza Italia), Alan Rizzi (Sottosegretario alle Delegazioni Internazionali di Regione Lombardia) e Alessandro De Chirico (Consigliere Comunale di Milano. Modera Alessandro Borganti (Presidente dell’Associazione Libertà in testa).

Alle 15.30, riflettori puntati sul mondo della sanità. La tavola rotonda ha per titolo “La sanità, modello di eccellenza e volàno per lo sviluppo di Milano”. Il Panel è di altissimo livello. Sul palco di Villa Torretta si confronteranno Marco Giachetti (Presidente dell’IRCCS Policlinico di Milano), Mario Colombo (Direttore Generale dell’IRCCS Auxologico), Marco Bosio (Direttore Generale dell’Ospedale Niguarda di Milano), Giuseppe Negrini (coordinatore regionale SIDMI – società italiana per la direzione e il management delle professioni infermieristiche), Anna Pozzi (Segretario Provinciale Milano della FIMMG) e Giulio Gallera (già Assessore al Welfare della Lombardia). Previste anche le testimonianze degli infermieri Angelo Raimondi e Calogero Monteleone, e di Michele Pellegrino, Coord. Tecnico radiologia. La tavola rotonda sarà conclusa dal candidato Sindaco Luca Bernardo, medico.

Ultimo convegno alle 17 con “Le ricette liberali per il rilancio di Milano”. Al tavolo dei relatori: Giuseppe Lardieri (Presidente del Municipio 9), Giulio Gallera, Alessandro De Chirico, Alessandro Cattaneo (Deputato di Forza Italia, già Sindaco di Pavia), Gianni Verga (Già Assessore all’Urbanistica del Comune di Milano). Conclude i lavori Licia Ronzulli.

L’evento seguirà puntualmente le regole previste dai protocolli anti-covid, con il controllo del Green Pass all’ingresso e prenotazione obbligatoria sul sito www.alessandrodechirico.it