Lombardia, riapre al pubblico belvedere grattacielo Regione

Nel fine settimana i cittadini lombardi e i turisti potranno ammirare Milano dall'alto. Domani, sabato 3, e domenica 4 dicembre, infatti, sarà possibile salire gratuitamente dalle 10 alle 18 al Belvedere di Palazzo Lombardia, al 39esimo piano. La riapertura al pubblico coincide con le iniziative organizzate da Regione Lombardia per le festività natalizie e riunite nel cartellone che ha per titolo 'La Magia del Natale'.

Oltre al panorama mozzafiato i visitatori potranno ammirare una esposizione d'eccezione

Oltre al panorama mozzafiato - si legge in una nota - i visitatori potranno ammirare una esposizione d'eccezione: l'opera artistica 'Natività', realizzata da un maestro Leonardesco del XVI secolo e inaugurata ieri dal governatore, Attilio Fontana, e dall'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, che ha impartito la benedizione all'opera. La rassegna 'La Magia del Natale', che ha preso il via ufficialmente ieri, prevede altre attrazioni per bambini e famiglie in piazza Città di Lombardia.