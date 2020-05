Riapre la Rinascente in Duomo a Milano, l’amministratore: “Sta andando bene"

Ha riaperto questa mattina la Rinascente in piazza Duomo a Milano e poco prima dell'apertura circa una cinquantina di persone erano già in coda in corso Vittorio Emanuele. Negozi aperti in centro, ultimi lavori di pulizia e di adeguamento alle norme anti covid, vetrine allestite e cartelli che spiegano ai clienti come comportarsi, questo lo scenario a Milano il primo giorno di ripresa delle attività commerciali. In Rinascente, all'ingresso si vedono diversi addetti che controllano il rispetto delle distanze mentre un'app garantisce che il negozio non sia mai troppo affollato. L'amministratore confida: "Sta andando molto bene".