Riaprono i luoghi simbolo della cultura a Milano

Palazzo Reale, Museo del Novecento, Pinacoteca di Brera. Riaprono le porte ai visitatori, per la prima volta dal 4 novembre, alcuni dei luoghi simbolo della cultura cittadina. In attesa del Duomo (che riapre giovedì), in centro è da ieri possibile visitare le mostre già inaugurate e poi chiuse a causa dell'emergenza covid: “Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa” e “Prima, donna. Margaret Bourke-White” a Palazzo Reale, “Carla Accardi. Contesti” al Museo del Novecento. I visitatori sono ancora pochi, complice il maltempo di ieri mattina, ma grazie agli ingressi scaglionati che garantiscono il distanziamento, anche la Pinacoteca di Brera ha potuto accogliere il ritorno di turisti e appassionati d'arte. "Dopo un lungo periodo di letargo culturale, è bello poter tornare a visitare queste sale", racconta un visitatore mentre aspetta di entrare alla Pinacoteca che ieri sera ha celebrato la riapertura con un spettacolo di 'luci cangianti' per mostrare al pubblico la nuova illuminazione del cortile.