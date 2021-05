Ribasso negli appalti, Bonini (Cgil): scelta indecente, intervenga anche Sala

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Massimo Bonini, segretario della Camera del Lavoro di Milano, sui social, commenta la decisione del Governo: “Sugli appalti il Governo intende tornare alle gare al massimo ribasso e a liberalizzare il subappalto. Sarebbe una scelta indecente! Qualche mese fa abbiamo firmato con il Comune di Milano un protocollo che va nella direzione opposta. Non solo. Abbiamo inviato a Draghi un avviso comune firmato con il Sindaco Beppe Sala e l’assessora Cristina Tajani sulla qualità degli appalti in un contesto di sviluppo equo e sostenibile. Serve tenere insieme gli interessi dei cittadini ad avere lavori di qualità e servizi in un contesto di competitività, trasparenza e legalità. Ma il perno deve essere anche la tutela dei lavoratori attraverso offerte economicamente vantaggiose che garantiscono: qualità del lavoro, sicurezza, applicazione dei contratti nazionali di lavoro, retribuzioni dignitose, stabilità occupazionale limitando la catena dei subappalti e rafforzando il sistema dei controlli antimafia. Tornare all’antico è una sconfitta di tutti. Così il Paese si ricostruisce su basi sociali molto fragili che porteranno ad aumentare le disuguaglianze. Auspichiamo una presa di posizione del Sindaco che ha sempre dimostrato grande sensibilità per questi temi. Noi faremo la nostra parte e se servirà la mobilitazione la useremo”, conclude Bonini.