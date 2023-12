Ricatta l'amante minacciando di inviare sue foto intime alla moglie: arrestata

"Se non mi dai 800 euro, mando tutte le tue foto a tua moglie; faccio casino nel locale e poi stampo le foto e le lascio nel locale". La donna di 55 anni ha insistito con la richiesta soldi anche di fronte ai carabinieri di Milano che il 18 dicembre l'hanno arrestata in flagranza per tentata estorsione fuori una nota pasticceria di Milano. Ieri il gip Giulio Fanales ha convalidato l'arresto della donna e disposto gli arresti domiciliari, come chiesto dal pm Leonardo Lesti.

La relazione clandestina tra il titolare della pasticceria e la cliente

Dagli atti d'indagine emerge che il titolare della pasticceria aveva allacciato un rapporto con la cliente e nell'ultimo periodo le aveva inviato delle foto intime. Poi nelle scorse due settimane erano iniziate le richieste di soldi con la minaccia di consegnare alla moglie alcune foto intime di lui. Il 13 dicembre la 55enne era andata nel locale ed era riuscita a prendere 400 euro. Cinque giorni dopo e' tornata ancora per una nuova richiesta di denaro, ma la vittima ha chiamato i militari dell'Arma denunciando la donna.