Ricavare calore dalle fognature: il progetto pilota di MM

Il progetto pilota riguardante il calore dalle fognature "e' un progetto di cui andiamo particolarmente orgogliosi perche' e' abbastanza innovativo nello scenario dell'economia circolare. Dopo lunghe interlocuzioni, siamo giunti in questi giorni a un accordo di collaborazione con l'agenzia regionale della Lombardia, che nel fare revamping dell'immobile di via Monforte, ci ha chiesto di dare idee innovative per l'efficientamento energetico del sito". Lo ha detto Francesco Mascolo, Amministratore Delegato di MM, a margine di un evento sul tema della sostenibilita' a Milano.

Recuperare l'acqua reflua che contiene energia

"Gia' da tempo stavamo studiando come recuperare lo scarto di produzione, il calore nell'acqua delle fognature, abbiamo colto l'occasione. Quando noi facciamo la doccia, scarichiamo la lavatrice e lavastoviglie, tutta l'acqua reflua contiene energia. Noi andiamo a recuperarla, senza doverla pagare", ha spiegato Mascolo, domandando: "Come si fa questo? Attraverso l'installazione di uno scambiatore sul fondo del condotto fognario, che scambiando con il fluido freddo il calore dell'acqua di fognatura che invece abbiamo monitorato non scendere mai in certi tratti sotto i 100 gradi anche d'inverno".

Con questo calore, ha poi continuato, "andiamo a creare quel salto termico del fluido di lavoro, che, mandato a una pompa di calore acqua-acqua, fa si' che si raggiunga una temperatura tale per cui in certe condizioni basta da sola la pompa di calore a condizionare riscaldando l'ambiente" oppure va a integrare l'effetto di una caldaia che consuma metano, "riducendo notevolmente il fabbisogno di combustibile fossile, il metano in questo caso, quindi abbattendo notevolmente le emissioni di CO2 in atmosfera" ha concluso.