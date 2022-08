Ricettazione diamanti e gioielli, commercianti ai domiciliari

Ricettazione di diamanti e gioielli, due commercianti ai domiciliari

Due commercianti sono finiti agli arresti domiciliari su ordine del gip di Busto Arsizio per ricettazione di gioielli e diamanti, reati commessi dal marzo 2020 al gennaio successivo. Le indagini dei carabinieri di Malpensa e del nucleo radiomobile di Gallarate (Varese) sono partite dall'arresto dell'autista di un furgone, incaricato del trasporto di preziosi dall'hub di una nota societa' di spedizioni di Malpensa a quello della stessa nella zona di Spinetta Marengo (Alessandria), per il furto di gioielli e diamanti di un valore di oltre 52.000 euro, tutti recuperati e sequestrati. L'autista avrebbe commesso un totale di 23 furti consumati, per un ammontare di circa 330.000 euro. Refurtiva che avrebbe provato a 'piazzare' in diversi Compro Oro della provincia di Milano e Varese. In particolare, l'attenzione degli investigatori dell'Arma si focalizzava sul titolare di un Compro Oro di Gallarate e su un commerciante di preziosi di origini israeliane residente a Milano.



Sequestrati preziosi e diamanti per 80.000 euro

I due in concorso hanno acquistato dal corriere un diamante del valore di 24.000 dollari americani, oggetti in oro del valore di quasi 15.000 euro e, per ultimi, altri tre diamanti del valore complessivo di circa 6.500 euro. Il gip ha inoltre disposto il sequestro preventivo del negozio di Gallarate, formalmente di proprieta' di una societa' la cui socia e amministratore unico e' la compagna di uno dei due, ritenendo che qualora il negozio dovesse essere lasciato nella libera disponibilita' dell'indagato, quest'ultimo potrebbe consumare altri reati dello stesso genere di quelli per i quali si procede. Sequestrati complessivamente preziosi e diamanti per un valore complessivo di 80.000 euro.