Riciclaggio: perquisizioni gdf in corso a Irene Pivetti e società

Una serie di perquisizioni della guardia di finanza sono in corso a casa di Irene Pivetti a Milano, in zona porta Venezia, e nelle sedi di alcune sue societa'. L'ambito e' quello dell'indagine per riciclaggio che coinvolge la ex presidente della Camera, aperta da tempo e non collegata con la recente inchiesta aperta a Savona per l'importazione di un grosso lotto di mascherine dalla Cina. Il fascicolo e' coordinato dal pm Giovanni Tarzia. Gli uomini della Guardia di finanza del Nucleo di Milano hanno bussato alla porta dell'ex presidente della Camera, in zona Porta Venezia, stamattina per cercare documenti a supporto dell'indagine condotta in procura.

Nei giorni scorsi, invece, la Procura di Roma ha inviato ai colleghi di Milano per competenza territoriale l'indagine avviata nelle scorse settimane sulla societa' 'Only Logistics Italia', amministrata dall'ex presidente della Camera ed ex esponente leghista, relativamente al reato di frode nelle pubbliche forniture. L'indagine riguarda una partita di dispositivi di protezione individuale commissionata nell'ambito dell'emergenza coronavirus.