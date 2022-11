Ricorso San Siro, Beppe Sala: “Percorso a ostacoli”

"Non ho letto il ricorso ma è chiaro che questo sia un percorso a ostacoli. Dobbiamo fare il giusto che vuol dire tutelare i diritti da un lato di chi vive in quei quartieri, dall'altro delle squadre che legittimamente chiedono un nuovo stadio. Dopodiché non è che possiamo pensare di poter incidere su tutto e soprattutto sulle coscienze collettive". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia in ricordo della vittime di femminicidio all'anagrafe di via Larga, sul nuovo ricorso avanzato contro il nuovo stadio nel quartiere di San Siro, avanzato dall'Associazione Gruppo Verde Milano, del consigliere Basilio Rizzo.

Beppe Sala: “Questo è un tema che divide”

"Questo è un tema che divide - ha aggiunto Sala -. A volte a me un po' rincresce che di fronte ai tanti problemi che ci sono nella nostra società, si parla un po' troppo di stadio, ma credo che questo sia il nostro destino in questa stagione politica".