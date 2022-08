Rifiuti, il Comune Milano riduce la Tari del 4%

Rifiuti, Comune Milano riduce Tari del 4%

Il Comune di Milano ha definito le scadenze per i pagamenti della tassa sui rifiuti di quest'anno. La Tari 2022 potra' essere versata entro il 23 dicembre in un'unica soluzione oppure in due rate, la prima entro il 9 dicembre e la seconda entro il 31 gennaio 2023. Gli avvisi di pagamento saranno disponibili nel Fascicolo digitale del cittadino e inviati ai milanesi fra settembre e novembre. Quest'anno le tariffe della Tari diminuiscono rispetto al 2021 del 4% per le utenze domestiche e di circa il 3,5% per le utenze non domestiche.

