Rifiuti Lombardia, scontro M5S-Lega. Fontana: "No alla chiusura di impianti"

Rifiuti Lombardia, scontro Pd-Lega. Fontana: "No alla chiusura di impianti

L'attuale presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in corsa per un secondo mandato da governatore, critica alcuni progetti del programma del centrosinistra. Sulla politica legata ai rifiuti, in paritcolare, ha attaccato frontalmente la coalizione guidata da Pierfrancesco Majorino.

"Pd e % stelle Vogliono riempire la regione di spazzatura"

“Il PD e i 5Stelle vogliono chiudere gli impianti che smaltiscono i rifiuti e producono energia - ha infatti commentato - e così vacendo vogliono riempire le città lombarde di spazzatura. Non dobbiamo permetterglielo! Noi vogliamo continuare a far crescere la Lombardia, loro vogliono fermare lo sviluppo”. Un intervento sulle politiche ambientali arrivato dopo la dichiarazione di Giuseppe Conte in merito agli impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Lombardia.