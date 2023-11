"Riflessioni sulla leadership": alle Stelline di Milano Italia Direzione Nord

Oltre 80 relatori, tra cui il Presidente del Senato, sei ministri e due governatori, si alterneranno lunedì 27 novembre presso la Fondazione Stelline di Corso Magenta, 61 a Milano. “Riflessioni sulla Leadership” è il titolo della XXI edizione di Italia Direzione Nord, spin off della rassegna DN, nata per ragionare in modo apartitico e super partes dei temi relativi alla parte produttiva del Paese.

Italia Direzione Nord: i partecipanti

Interventi one-to-one e panel tematici a partire dalle 09:45 e fino alle 20:00 vedranno la declinazione della leadership negli ambiti da sempre cari alla manifestazione: mobilità, salute, casa, energia, lavoro, innovazione e sicurezza. Diverse istituzioni hanno confermato la loro presenza tra cui il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Andrea Abodi, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin oltre ai Presidenti di Regione Lombardia Attilio Fontana e Regione Piemonte Alberto Cirio e Matteo Renzi, Presidente di Italia Viva.

Italia Direzione Nord, riflessioni sulla leadership

Sono oltre 1500 i relatori e le relatrici che nelle venti edizioni della rassegna istituzionale Direzione Nord, si sono avvicendati all’interno di uno spazio di dibattito che, come è nel suo motto sin dall’inizio, è riservato solo e unicamente a “persone che hanno qualcosa da dire”. Qualcosa di profondo, e innovativo, che vogliono condividere con stakeholder e cittadini.

Alla vigilia di un anno cruciale, il 2024, segnato da un contesto geopolitico sempre più complesso, che modello di leadership potrà rivelarsi adeguato a rispondere alle tante sfide che ci attendono? E che ruolo avrà l’Italia? Di quale tipologia di leader necessita, a tutti i livelli e in tutti i settori – istituzionale, sociale, aziendale – il nostro Paese? E quale sarà il ruolo delle Regioni e di città come Milano?

Riflessioni sulla leadership: il programma dei panel

Il programma della manifestazione prenderà avvio alle 09:45 con i saluti Istituzionali di Fabio Massa, Presidente Fondazione Stelline. E a partire dalle ore 10:00 sul tema Italia, leadership e idee per il futuro A tu per tu con Ignazio La Russa, Presidente del Senato.

Alle ore 10:30 in Sala Manzoni In autonomia cresciamo insieme con Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte.

Alle 10:30 in Sala Porta Edificare diritti con Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati; Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia; Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano; Marilisa D’Amico, Prorettrice Università Statale di Milano; Alessia Bezzecchi, Associate Professor of Practice Corporate Finance and Real Estate SDA Bocconi e Co-Director del Real Estate Innovation LAB; Simone Dragone, Presidente MM Spa; Matteo Mognaschi, Presidente Aler Milano; Carlo Cerami, Presidente CdA Redo Sgr; Emiliano Cacioppo, Consigliere Delegato CMB.

Alle 11:20 La strada difficile delle riforme in Sala Manzoni, A tu per tu con Matteo Renzi, Presidente di Italia Viva.

A seguire alle 11:45 La leadership sportiva, A tu per tu con Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani. Alle 12:00 Indipendenza energetica, il ruolo del nucleare, presentazione dei dati di Analisi di impatto economico sul nucleare a cura di OpenEconomics, che saranno commentati con Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Stefano Monti, Presidente Associazione Italiana Nucleare; Luca Squeri, Segretario della X Commissione presso la Camera dei Deputati; Riccardo Casale, Amministratore Delegato Ansaldo Nucleare; Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel; Nicola Monti, Amministratore Delegato Edison; Elisabeth Rizzotti, COO newcleo.

Alle ore 12:00 in Sala Porta Il partneriato pubblico-privato come volano per la leadership con Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega al Cipess; Marco Alparone, Vicepresidente e Assessore al Bilancio Regione Lombardia; Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Comune di Milano; Veronica Vecchi, Professor Long Term Investment&PPP e Financial Management presso l’Università Bocconi; Igor De Biasio, Amministratore Delegato Arexpo; Gianluca Longo, CEO Safety21; Arianna Sansone, Responsabile Relazioni Istituzionali Carbotermo.

Alle ore 13:00 in Sala Manzoni Mobilità e sicurezza verso una nuova era con Edoardo Rixi, Viceministro Infrastrutture e Trasporti (in attesa di conferma); Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture Regione Lombardia, Jonathan Lobati, Presidente V Commissione Territorio, infrastrutture e mobilità Regione Lombardia; Arianna Censi, Assessora alla Mobilità Comune di Milano; Silvia Roggiani, Segretaria del Pd Milano Metropolitana; Andrea Gibelli, Presidente FNM; Pietro Boiardi, Amministratore Delegato Milano Serravalle; Angelo Costa, Amministratore Delegato Arriva Italia; Silvia Grandi, Presidente Copma.

Alle ore 14:00 in Sala Porta La leadership imprenditoriale nel territorio locomotiva d’Italia con Alessandro Spada, Presidente Assolombarda.

Alla stessa ora in Sala Manzoni Acqua ed energia. L’economia sostenibile è circolare con Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale Acea; Gianni Castelli, Componente Collegio ARERA; Emanuela Trentin, Amministratore Delegato Siram Veolia; Monica Iacono, CEO Engie Italia; Giorgio Maione, Assessore all’Ambiente e Clima Regione Lombardia; Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde, Comune di Milano; Francesco Buresti, Direttore Business Unit Smart Infrastructures A2A; Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa; Alessandro Russo, Amministratore Delegato Gruppo CAP.

Alle 14:30 in Sala Porta Mobilità, risposte difficili per domande smart con Galeazzo Bignami, Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti (in attesa di conferma); Franco Lucente, Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia; Francesco Vassallo, Vice Sindaco Città Metropolitana di Milano; Daniela Caputo, Presidente III Commissione - Mobilità e Infrastrutture Città Metropolitana Milano; Beniamino Lo Presti, Presidente Milano Serravalle; Arrigo Giana, Amministratore Delegato ATM; Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA; Filippo Lodetti Alliata, Amministratore Unico GPS Global Parking Solutions; Cesare Ferrero, Presidente Sogemi.

Alle 15:30 A scuola di competenze in Sala Manzoni A tu per tu con Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito; Mario Resca, Presidente Confimprese; Don Elio Cesari, Presidente Centro Nazionale Opere Salesiane.

Alla stessa ora in Sala Porta La leadership gentile. Nuovi modelli di leadership tra inclusione e diversità con Donato Tramuto, Co-Chairman Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia; Barbara Falcomer, Direttrice Generale Valore D; Barbara Marini, General Manager Advanz Pharma Italia; Salvatore Poloni, Senior Advisor già Co-Direttore Banco BPM; Nico Acampora, Fondatore PizzAut.

Alle 16:30 in Sala Manzoni Lavoro e leadership tra nuovi diritti e sviluppo economico, A tu per tu con Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia; Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano; Donatella Sciuto, Rettrice Politecnico Milano; Alberto Brambilla, Presidente Itinerari Previdenziali; Anna Gionfriddo, Amministratore Delegato ManpowerGroup Italia; Livia Alessandro, Human Resources Director, Amgen Italia; Francesco Rotondi, Giuslavorista e Consigliere esperto del CNEL.

Alle 17:30 Malattie rare: come creare awareness tra i più giovani in Sala Porta con Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano; Emanuele Monti, Presidente IX Commissione – Sostenibilità sociale, casa e famiglia; Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO; Mattia Pozzato, U.O. Neurologia ad indirizzo neuroimmunologico – ASST Valle Olona; Stefano Gelibter, Neurologia, GOM Niguarda; Silvia Rossi, Medical Director, Horizon Therapeutics.

Alle 18:00 La città che si rispecchia. La leadership milanese, senza lasciare nessuno indietro in Sala Manzoni con Giuseppe Petronzi, Questore di Milano; Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza; Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano; Ferruccio Resta, Presidente Fondazione Bruno Kessler; Claudia Sorlini, Vice Presidente Fondazione Cariplo; Alberto Sinigallia, Presidente Fondazione Progetto Arca; Marco Baccanti, Direttore Generale FITT.

Alle 18:30 Leadership resilienti tra cyber security e protezione dei dati in Sala Porta con Guido Scorza, Componente Collegio del Garante per la protezione dei dati personali; Giulio Gallera, Presidente della Commissione Speciale PNRR, Regione Lombardia; Gabriele Faggioli, Presidente Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica; Marco Armoni, Fondatore Studio Armoni & Associati; Nadia Martini, Partner, Head of Data Protection Italy Rödl & Partner.

Alle 19 Buoni esempi in Sala Manzoni con Chiara Gribaudo, Vicepresidente Partito Democratico (in attesa di conferma); Gino Rigoldi, Fondazione Don Gino Rigoldi; Nico Acampora, Fondatore di PizzAut.

L’iniziativa è organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Milano e con il contributo di Fondazione Cariplo.