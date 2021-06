Riformisti al lavoro per Milano: a luglio la presentazione dei programmi

Dopo l'evento pubblico tenutosi al Teatro Parenti, le forze riformiste si sono ritrovate per gettare le basi di un progetto politico comune che parta da Milano e Roma per raggiungere tutto il Paese e che dia casa, come spiega un comunicato di Italia Viva, "alle istanze liberal-democratiche sempre più orfane di un riferimento saldo anche in vista del superamento di Forza Italia nella Lega". Il comunicato prosegue: "Da subito al lavoro per Milano, a sostegno di Beppe Sala, il gruppo dei riformisti ha tracciato un percorso che prevede per i primi giorni di luglio la presentazione di programmi e idee per la città.Lontano da estremismi e populismi, c'è un grande lavoro da fare per ricostruire il Paese e per continuare il progetto di una Milano moderna, inclusiva, europea iniziato cinque anni fa.Nelle prossime ore seguiranno altri confronti per costruire una proposta seria e pragmatica per tutti i milanesi".