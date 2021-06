Riformisti Milano: boom di adesioni per la lista unitaria, incontro al Parenti

Riformisti milanesi: boom di adesioni per la lista unitaria e incontro al Parenti

Oltre mille adesioni per l'appello volto alla presentazione alle prossime elezioni di Milano di una lista unitaria civico‐politica di tutte le forze dell'area riformista. Il traguardo è stato raggiunto in pochi giorni, al link www.riformiamomilano.it i dettagli della richiesta alle varie formazioni politiche presenti nel campo riformista (da Per Italia con l'Europa ad Italia Viva, daAlleanza Civica ad Azione, da +Europa a Lavoriamo per Milano, al Centro Democratico, a Base Italia ed altre associazioni) dipresentarsi in una lista unica e riconoscibile per il suo impegno riformista: oggi a Milano e, possibilmente domani,anche a livello nazionale.

Spiegano i promotori: "Un segnale forte per andare 'oltre' la frammentazione delle liste e la dispersione dei voti, in un momento così importante come quello che attualmente l'intero sistema politico italiano sta vivendo".

La nota aggiunge: "Il secondo motivo di successo è ancora più importante: con insperata rapidità tutte le forze interessate dall'appello hanno dato subito la loro disponibilità ad incontrarsi ed approfondire programmi e strategie".

L'appuntamento è per martedì 8 giugno al Teatro Parenti di Milano dalle 14.30 alle 16.30. L' evento, a cui parteciperà anche il sindaco Beppe Sala, sarà moderato da Christian Rocca, direttore de Linkiesta.

INTERVENGONO:



Marco Bentivogli, Base Italia

Elena Bonetti, Italia Viva

Benedetto Della Vedova, +Europa

Marco Ghetti, Per l'Italia con l'Europa

Maria Grazia Guida, presidente Amici Casa della Carità

Gianfranco Librandi, Italia Viva - Lavoriamo per Milano,

Matteo Richetti, Azione

Sergio Scalpelli, Base Milano

Laura Specchio, Alleanza Civica per Milano

Bruno Tabacci, Centro Democratico

A seguire sono previsti gli interventi degli esponenti milanesi: tra gli altri, Alessia Cappello, Fulvio Giacomassi, Giulia Pastorella, Alberto Veronesi. La Sala Grande del Teatro Parenti permette che l'evento si svolga con la massima sicurezza Covid.