"Riformisti, per Milano e oltre": appuntamento domani al teatro Carcano



di Franco D'Alfonso



La manifestazione organizzata per domani sera* dai civici per la lista " I Riformisti " non solo presenta l'unica novità politica di una anomala campagna elettorale che Beppe Sala si avvia a vincere per assenza di avversario, ma è l'unica occasione nella quale a Milano si parlerà di futuro politico, di progetto che va oltre le scadenze di breve periodo, di suggestioni che non si fanno ingabbiare dal velo burocratico e appiattente che sta avvolgendo il dibattito politico anche nella nostra città.



La riorganizzazione della politica che il periodo commissariale del governo Draghi rende possibile deve avviarsi adesso e deve coinvolgere i cittadini e e partire dalle comunità locali, con un processo che parte dal "basso" : E' l'unico modo per contrastare la deriva dei partiti personali, dei capipopolo costruiti dagli algoritmi, di quelli che pensano che "uno vale uno" sia che l'uguaglianza faccia rima con ignoranza o supponenza : ci troviamo nella Milano riformista per ribadire che la politica riformista è proposta, dibattito serrato, sintesi e compromesso pragmatico, come nella tradizione ambrosiana, e non esibizione canora di slogan tanto stentorei quanto vacui. Rinnoviamo l'invito a partecipare e forniamo le informazioni per facilitare l'accesso.



*

Evento dedicato alla discussione del progetto liberal-democratico e Riformisti, per Milano e Oltre: Teatro Carcano, corso di Porta Romana, 63 (Milano). Il teatro apre alle 19,30 e l'evento inizia alle 20,30. Per assicurarsi la priorità d'ingresso in caso di esaurimento dei posti, raccomandiamo di registrarsi a questo link.

L'ingresso è libero e i posti sono 450, distanziati secondo le norme per la sicurezza (per entrare: mascherina, greenpass o tampone fatto da meno di 48 ore).