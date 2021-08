Rifugiati, I Riformisti lanciano la campagna Mille afghane a Milano

"Agire subito - scrivono in una nota I Riformisti lavoriamo per Milano con Sala - Non basta mettere in moto la macchina dell'accoglienza, ma è il momento di dimostrare che Milano se essere un passo avanti e sa essere forte e autonoma nella decisioni che riguardano la liberta', i diritti e l'inclusione. Per questo noi Riformisti, lanciamo la campagna 'mille donne afghane a Milano' e l'hashtag #1000afghaneaMilano".

"La parte debole di questa tragedia internazionale - spiega la nota - sono le donne afghane , che ancora una volta vedono umiliati i loro diritti fondamentali, ma con loro i bambini ai quali va garantito un futuro di libertà ed uguaglianza. Milano ha ruolo e capacità per dialogare direttamente con le istituzioni e gli enti internazionali , oltre che con il governo : questa è l'occasione per ribadire con grande forza il carattere di citta' aperta al mondo , di capofila nella costruzione e difesa dei diritti. Si apra subito una unità di crisi presso il Comune che coordini le azioni, oltre ogni limite burocratico. I voli da Kabul sono già iniziati: da domani cominciamo a fare di Milano il nuovo futuro di libertà e democrazia per mille famiglie afghane".

