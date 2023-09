Rifugio Cuori liberi, Joaquin Phoenix sull'uccisione dei suini: "Atto inumano"

Rifugio Cuori liberi, Joaquin Phoenix contro l'uccisione dei suini: "Atto inumano"

"Quanto accaduto oggi al Progetto cuori liberi è vergognoso e terrificante": anche la superstar statunitense Joaquin Phoenix manifesta il suo supporto nei confronti degli attivisti che stanno veementemente denunciando l'abbattimento dei maiali all'interno del rifugio di Sairano, nel Pavese. Come noto, il rifugio ospita animali scampati al macello. Qui tuttavia è esplosa una epidemia di peste suina che ha decimato la popolazione. Dopo due settimane di mobilitazione animalista, i dieci suini superstiti sono stati abbattuti su ordine dell'Ats. Si sono scatenate ulteriori proteste, culminate in una vera e propria occupazione della struttura.

Cuori liberi, Phoenix su Instagram: "Suini uccisi dallo Stato e dalle autorità, un atto inumano"

L'eco degli eventi è giunto fino negli Usa, dove l'attore premio Oscar per il film Joker, noto attivista animalista, ha postato un intenso messaggio su Instagram, accompagnato da una foto in cui versa lacrime di sangue. Phoenix ha commentato: "Tutti i suini nel santuario italiano sono stati uccisi dallo Stato e dalle autorità, i veterinari che dovrebbero salvare vite gliele hanno invece strappate senza pietà. E' un giorno di cordoglio e tristezza, questo atto inumano non può restare sottaciuto, per favore condividete. Dozzine di camionette della polizia per animali innocenti che avevano una casa e una famiglia, qualcuno che si prendeva cura di loro e li amava. Il mio pieno supporto a coloro che per due settimane hanno difeso la vita e la libertà. Siamo tutti con voi", le parole dell'attore