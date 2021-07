Rimborsopoli: due anni e mezzo a Bossi jr, la Minetti patteggia 13 mesi

Rimborsopoli: la seconda sezione della Corte d'Appello di Milano ha confermato la pena di due anni e mezzo per Renzo Bossi, uno dei 52 imputati per le "spese pazze" del Pirellone. Stessa sorte per l'attuale capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, al quale e' stata confermata la pena di un anno e otto mesi stabilita in primo grado. Tra i dieci imputati per i quali la Corte ha accolto la richiesta di patteggiamento Nicole Minetti, che ha patteggiato un anno e un mese. Tutte le confische sono state revocate.