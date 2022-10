“Rinviare area B, unica soluzione”. L’appello e la raccolta firme di Fdi

“Questo provvedimento massacra gli studenti e i lavoratori. E i vantaggi che si ottengono in termini di qualità dell’aria sono minimi. Il Comune non può fare cassa sulle spalle dei cittadini con la scusa ecologista, ma ha il dovere di valutare con attenzione scientifica i dati e prendere decisioni di utilità reale”, spiega Stefano Maullu, coordinatore di Milano di Fratelli d’Italia.

Riccardo Truppo: “Non è ancora detta l’ultima parola”

"Non è detta ancora l'ultima parola - commenta Riccardo Truppo capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Milano - è il momento che i cittadini dicano la loro. Se saremo in tanti, bloccheremo AREA B. È arrivato il momento di mobilitarsi".

Questa delibera del comune di Milano è dannosa e si caratterizza per un inutile furore ecologista. Furore che colpisce soprattutto le famiglie e gli studenti meno abbienti che risiedono nei comuni della provincia di Milano, cittadini che hanno la necessità di utilizzare l’auto per recarsi al lavoro e non certo per fare shopping nel capoluogo. Non è questo il momento per costringere queste persone a cambiare l’automobile. Sono ben altri i problemi che si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi, uno per tutti i rincari delle bollette.

Al sindaco Sala, che ricordiamo è a capo anche della città metropolitana, chiediamo quindi di sospendere immediatamente l’efficacia della delibera e di valutare meglio, dati alla mano, i reali effetti che questa misura ideologica potrà produrre.

Noi da parte nostra inizieremo una raccolta firme in tutti i comuni della provincia per supportare l’iniziativa in questo senso del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del comune di Milano”, dichiara il coordinatore provinciale Sandro Sisler.