Ecco il nuovo volto del cinema Odeon a Milano dopo la riqualificazione

Nuova vita per l'edificio dello storico cinema Odeon, il magnifico edificio in centro a Milano. Progetto CMR, società di progettazione integrata fondata dall'Architetto Massimo Roj che nel 2024 celebra 30 anni di attività, è stata incaricata, a vario titolo, della realizzazione dell'intervento di riqualificazione conservativa di Palazzo Odeon, arrivato ormai al traguardo dei cento anni dalla sua nascita.

L'intervento di riqualificazione mira a preservare un'importante attività culturale

Il complesso - con doppio accesso in via Santa Radegonda 8 e in via Agnello 5-7 per un totale di oltre 15mila mq nel centro storico della Città - dal 2017 è bene di interesse storico-artistico vincolato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città di Metropolitana di Milano. Progetto CMR affianca Kryalos SGR, che promuove l'intervento di riqualificazione di Palazzo Odeon, e Rinascente per la parte degli spazi di sua competenza e firma la Progettazione Integrata e la Direzione Lavori, compresi quelli di strip-out recentemente conclusi, su tutte le aree di proprietà del Fondo Aedison gestito da Kryalos SGR e per le parti comuni. Sulla scorta del progetto originario degli anni '20, è previsto l'intervento di riqualificazione e restauro conservativo al piano interrato con il mantenimento dell'apparato decorativo originario della "Sala 2", in accordo con la Soprintendenza. Questa area ha accesso diretto dalla scala storica originale con accesso da via S. Radegonda, preservando un'importante attività culturale della Città, grazie a un intervento che garantirà la massima fruibilità delle sale.

Progetto CMR e il rispetto "verso questa vera e propria icona per tutti i milanesi"

Progetto CMR cura, inoltre, l'intervento di conservazione di entrambe le facciate su via S. Radegonda e su via Agnello, valorizzandole anche grazie a un progetto di lighting design, anch'esso approvato da Soprintendenza, nonché la riqualificazione del Portico su via S. Radegonda con il suo pavimento in marmo policromo, le portinerie condominiali su via S. Radegonda e su via Agnello, i corpi scale e la copertura che sarà ri-impermeabilizzata. "La visione di Progetto CMR per Palazzo Odeon - dichiara Massimo Roj, Fondatore e AD di Progetto CMR - è ispirata dal rispetto verso questa vera e propria icona per tutti i milanesi che hanno goduto di proiezioni cinematografiche in una delle sale più antiche e belle del Cinema Italiano, che si fondava sull'idea, quanto mai attuale, di raccogliere in un'unica sede diverse funzioni legate all'intrattenimento".