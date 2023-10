Risanamento, si dimette il direttore generale Albertini Petroni

Il direttore generale di Risanamento Davide Albertini Petroni ha rassegnato le sue dimissioni ma resterà in carica fino al 31 dicembre. La società in una nota comunica che "provvederà al necessario adeguamento del proprio sistema di deleghe e procure" .La nota specifica: "L’ing Albertini Petroni - dopo aver concluso la propria missione in Risanamento, in particolare con riferimento all’iter di valorizzazione dell’iniziativa immobiliare Milano Santa Giulia, in relazione alla quale lo scorso 30 giugno la Società ha formalizzato con il Gruppo LendLease il closing della c.d. Operazione Starfighter - intende infatti ora accogliere l’opportunità di un nuovo incarico professionale" Iscriviti alla newsletter