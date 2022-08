Rischia di morire soffocata, agente di Milano salva donna a Salerno

Un agente scelto della polizia penitenziaria dell'Istituto penale per minorenni di Milano 'Cesare Beccaria' ha salvato la vita a una donna mentre si trovava, fuori servizio, in un ristorante di Salerno per il pranzo di Ferragosto.

L’agente è prontamente intervenuto con la manovra di Heimlich

L'uomo, dopo aver notato che la signora, anche lei presente nel locale, stava rischiando di morire soffocata dopo che un pezzo di cibo le aveva ostruito le vie respiratorie è prontamente intervenuto salvandole la vita con la manovra di Heimlich.

Donato Capece: “Il nostro poliziotto è davvero un eroe”

"Il nostro poliziotto è stato davvero un eroe - dice Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo polizia penitenziaria - siamo orgogliosi di lui: con il suo gesto ha salvato la vita alla donna". Il segretario di Sappe intende chiedere ai vertici del dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità "un'adeguata ricompensa al merito civile" per l'agente del 'Beccaria'.