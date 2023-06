Rischio idrogeologico, martedì riunione del Consiglio Regionale

La seduta di Consiglio regionale della Lombardia convocata dal presidente Federico Romani per martedì 13 giugno alle ore 10 avrà come argomento centrale il tema della prevenzione, mitigazione e gestione del rischio idrogeologico in Lombardia e delle politiche di adattamento al cambiamento climatico, sul quale l'Aula sarà chiamata a dibattere e confrontarsi.

All'ordine del giorno anche la proposta di deliberazione consiliare sulla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali subentrati

All'ordine del giorno anche la proposta di deliberazione consiliare sulla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali subentrati nel corso della XII° legislatura e della consigliera Anna Dotti, già Sindaco del Comune comasco di Argegno (relatore il presidente della Giunta delle elezioni Luca Ferrazzi).

L'esame di due mozioni

È previsto infine l'esame di due mozioni, la prima sulle criticità relative alla proposta della direttiva Eu sulla qualità dell'aria (primo firmatario Riccardo Pase, Lega), la seconda sul ripristino dei fondi nazionali per il sostegno al caro affitti (primo firmatario Paolo Romano, Pd).