Riscossione delle entrate comunali, Milano: sino a 72 rate mensili

Via libera del Consiglio comunale di Milano alla modifica del Regolamento per la gestione della Riscossione delle Entrate comunali. Nella delibera sono state introdotte novita' che riguardano una maggiore attenzione per le famiglie e i soggetti in stato di disagio economico, con alcune modalita' come la rateizzazione, la compensazione tra debiti e crediti e la ridefinizione della procedura di riscossione coattiva. In particolare, vengono ridefinite le modalita' di richiesta e rilascio delle rateazioni. Durante il dibattito in aula sono stati introdotti dei correttivi che estendono la durata massima dei piani di rateizzazione fino a 72 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro. Sono introdotti elementi di flessibilita' per far fronte a condizioni di estremo disagio socioeconomico. Il provvedimento e' valido da quando e' in vigore lo stato di emergenza e andra' avanti fino a dicembre 2022.