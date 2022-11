Rissa a colpi di pietre e bottiglie. E Salvini attaca Sala. VIDEO

E' bagarre tra Matteo Salvini e il sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo che il leader del Carroccio, nonché ministro delle infrastrutture, condiviso sui suoi canali social il video di una rissa avvenuta sotto la Madonnina. Stando a quanto verificato, lo scontro - che pare abbia coinvolti alcuni cittadini sudamericani - sarebbe avvenuto in via Stamira d'Ancona, nei giorni scorsi. Nella clip, di pochi secondi, si vedono in secondo piano degli uomini picchiarsi mentre un altro scaglia prima un mattone e poi una bottiglia di vetro.

Salvini: "L’emergenza insicurezza a Milano è degenerata ormai da tempo"

"Rissa fra immigrati, molto ben educati ed integrati - il commento sarcastico del numero uno del Carroccio -. L’emergenza insicurezza a Milano è degenerata ormai da tempo, nel frattempo il sindaco di sinistra Sala fa finta che vada tutto bene. Pugno duro contro delinquenza e illegalità" ha concluso Salvini.

Sala: "Per la cronaca, giusto sabato con il ministro Piantedosi abbiamo concordato più agenti a Milano"

Non si è fatta attendere la replica, sempre via social, di Beppe Sala: "Per la cronaca, giusto sabato con il ministro Piantedosi abbiamo concordato più agenti a Milano", ha scritto il sindaco riferendosi all'incontro avuto lo scorso fine settimana in Prefettura con il titolare del Viminale, che ha promesso l'arrivo di nuove forze dell'ordine. E Sala si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa riprendendo una recente discussione con il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, sul posizionamento nel Castello sforzesco della Pietà Rondanini e sul vincolo sul Meazza per evitare l'abbattimento. "Dopo il sottosegretario Sgarbi che parla come se fosse a capo della Soprintendenza, ecco il ministro delle Infrastrutture che si sostituisce a quello dell’Interno. Tutto bene Governo Meloni?".