Discussione sui modi della protesta pro Palestina in Statale

Una discussione sui modi della protesta pro Palestina e' degenerata martedi' mattina in una rissa nell'atrio centrale della sede di via Festa del Perdono dell'Universita' Statale di Milano. Da un lato ci sarebbero i militanti di Lotta Comunista, dall'altro i giovani dei collettivi studenteschi universitari, dei movimenti giovanili palestinesi e dei centri sociali che dal 10 maggio hanno occupato gli spazi dell'ateneo con le tende. I tafferugli sono stati filmati e postati sulla pagina social di un collettivo che ha poi cancellato il video, ormai virale.

Rissa alla Statale di Milano tra “Lotta comunista” e studenti pro Palestina

Secondo quanto riferito dalla Camera del non lavoro un ragazzo e' andato in pronto soccorso per ricorrere alle cure mediche. "Questo - dichiarano in una nota i giovani pro Palestina - e' il secondo attacco di un gruppo organizzato, che dopo aver piu' volte distribuito volantini di propaganda sionista negli spazi occupati e' stato allontanato verbalmente. Sono passati dalle parole ai fatti dimostrando che il sionismo e' squadrismo".