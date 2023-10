Rissa con coltello nelle Marche: carcere per Shiva anche ad Ascoli

C'e' anche il trapper Shiva, nome d'arte di Andrea Arrigoni, tra i 5 destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ascoli Piceno, eseguito dal personale della polizia di stato di San Benedetto del Tronto e delle squadre mobili di Ascoli Piceno, Milano e Brescia.

Gli arresti sono conseguenza di una rissa che si è verificata il 30 agosto scorso a San Benedetto del Tronto, durante la quale e' stato utilizzato un coltello ed erano rimasti feriti tre giovani del posto. Shiva si trova già in carcere in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare per tentato omicidio emesso dall'autorità giudiziaria di Milano; per gli inquirenti, e' ritenuto responsabile dell'utilizzo di un coltello per colpire piu' volte una persona estranea alla rissa.

Nei prossimi giorni, Shiva e le altre persone arrestate verranno interrogate dal giudice

Durante l'indagine, diretta dalla procura di Ascoli Piceno, sono stati visionati sistemi di videosorveglianza, ascoltati diversi testimoni e controllati gli spostamenti dei cinque indagati. Da quanto si e' appreso, sono stati raccolti elementi di prova, che hanno consentito la ricostruzione dei fatti e dei ruoli. Il quadro indiziario che sarebbe emerso ha consentito alla procura ascolana di richiedere al gip l'emissione di provvedimenti di custodia cautelare ritenendo sussistere il pericolo di reiterazione di analoghi reati. Nei prossimi giorni, Shiva e le altre persone arrestate verranno interrogate dal giudice.