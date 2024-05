Rissa con machete tra giovanissimi City life Milano, 6 bloccati

Una rissa tra giovani e' scoppiata nel pomeriggio nel centro commerciale di Citylife a Milano. Intorno alle 17.45 al 112 e' arrivata la segnalazione di uno scontro tra sei ragazzini, alcuni dei quali armati di pistola e di un machete. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno bloccato tutti i coinvolti e sequestrato le armi con la pistola che si e' rivelata essere una scacciacani.

Rissa con machete tra giovanissimi, al vaglio i filmati delle telecamere

I militari sono al lavoro per identificare i sei ragazzi. Tre di loro, tutti minorenni, avevano i documenti mentre i restanti sono stati accompagnati in caserma per il fotosegnalamento. Al vaglio anche i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire quanto successo. Solo uno dei tre minorenni per una leggera ferita a un dito e' stato accompagnato in codice verde all'ospedale pediatrico Buzzi.