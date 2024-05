Rissa con un personal trainer a Milano, Fedez deferito

"Io non c’ero, e dalla telecamera non si vede niente". Così Fedez, ospite al Salone del Libro di Torino, ha dato la sua versione sulla misteriosa ed inquietante vicenda che lo vedrebbe protagonista. E che anzi gli è costata un deferimento per rissa da parte della Procura di Milano.

Cosa sarebbe accaduto? Fedez avrebbe fatto parte di un gruppo di nove persone, principalmente ultra del Milan, che avrebbero teso un agguato al personal trainer Cristiano Iovino nella notte tra il 21 ed il 22 aprile nei pressi di un complesso residenziale in zona Portello. Un'aggressione ai danni del 37enne ripresa anche da un filmato: l'epilogo di un litigio iniziato prima in una discoteca milanese, avviato a quanto pare da qualche apprezzamento di troppo nei confronti di Ludovica di Gresy, giovane secondo le cronache del gossip molto vicina al rapper in queste settimane.

Fedez si difende: "Non ci sono referti medici nè denunce"

Questa la ricostruzione fornita da Fedez al Salone del Libro, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno: "Si parla di 9 persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. La persona viene aggredita, arriva l’ambulanza, ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza… Se non ci fosse il mio nome in mezzo, non ci sarebbe la notizia". E ancora: "Da una parte ci sono i giovani che hanno delle priorità e voglia di partecipare, dall’altra la stampa che si occupa delle c.... che fa Fedez di notte e non avete capito che a loro non gliene frega nulla. Sarebbe il caso che la stampa rivedesse le sue priorità e non giocasse a fare l’influencer".