“Al pestaggio di Iovino c’era Fedez”: il rapper riconosciuto da due testimoni

Al pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer diventato famoso per il caffè preso con Ilary Blasi, preso a botte nella notte tra il 21 e il 22 aprile davanti a casa sua, in via Marco Ulpio Traiano, a Milano “c’era anche Fedez“. Lo hanno rivelato, secondo quanto scrivono Repubblica e il Corriere della Sera, due testimoni oculari, il portinaio notturno e la guardia giurata, di quanto avvenuto quella notte, quando nove persone sono scese da un minivan scuro per aggredire il personal trainer. Anche le immagini di videosorveglianza del palazzo hanno ripreso parzialmente quella che ormai, secondo le ricostruzioni degli investigatori, sembra essere una spedizione punitiva: nei filmati si vedrebbero, riporta il quotidiano romano, tra i 30 e i 40 secondi in cui i connotati del rapper sarebbero riconoscibili a occhio nudo insieme a quelli di una ragazza e di un uomo palestrato e pelato. Le immagini, scrive il quotidiano di via Solferino, restituiscono un pestaggio violentissimo: calci e pugni dati da 8-9 persone a Iovino che, invano, cerca di resistere ai colpi.

Fedez però, nega la ricostruzione. “Io non c’ero. E dalla telecamera non si vede niente”, ha detto a La Stampa prima di un incontro al Salone del libro di Torino dove è stata invitato per parlare di salute mentale. “Si parla di nove persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan – ha aggiunto il cantante – La persona viene aggredita, arriva l’ambulanza ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza. Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia”.

Già secondo le notizie circolate ieri, che riprendevano le ipotesi degli investigatori, la vicenda del pestaggio a Iovino e di una lite, avvenuta poco prima in un locale milanese, il The Club, tra Fedez e altre persone, erano legate a doppio filo. Il cantante, comunque, al momento non è indagato nel fascicolo aperto dalla pm Michela Bordieri per rissa e lesioni: la vittima, Iovino, non ha mai sporto denuncia, nonostante sia stato invitato a farlo, e, anche quando è stato riconvocato in procura, ha ribadito quanto già testimoniato inizialmente e cioè che quella notte non ha riconosciuto alcun volto e che non vuole sporgere denuncia.