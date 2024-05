Ferragni, bomba di Lucarelli: "Fedez chiamò i paparazzi la prima sera"

Selvaggia Lucarelli: “Fedez, quel giorno, allertò il suo ufficio stampa che parlò con un giornalista spifferandogli luogo e orario dell’incontro”

I gossip sembrano non finire mai e questa volta è il nuovo libro di Selvaggia Lucarelli, dal titolo "Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez", in uscita il 14 maggio, a svelare un curioso retroscena sulla prima cena tra Chiara Ferragni e Fedez.

Stando a quanto raccontato nel volume, sarebbe stato proprio il noto rapper milanese a mettere in allerta i fotografi dei paparazzi circa l'imminente uscita con la blogger: era il 13 settembre 2016 quando sui giornali di gossip uscirono le foto rubate del primo incontro tra Chiara Ferragni e Fedez. I due vennero paparazzati durante la cena nel ristorante del lussuoso hotel Palazzo Parigi a Milano.

Come scrive Il Fatto Quotidiano "lei e Fedez vengono fotografati di spalle anche quando salgono le scale dell’albergo per ritirarsi nella stanza della fashion blogger. Notte hot in suite? 'Fedez, una notte con Chiara Ferragni, Beccati dai paparazzi, Chiara e Fedez sorpresi insieme a Milano, Scoop di ‘Chi’, scrivono i giornali".

"Ciò che Chiara non sa (e che forse non ha mai saputo)- continua il giornale- è che quelle foto non sono frutto dell’ intuito di un paparazzo o di un appostamento fortunato. Fedez, quel giorno, ha allertato il suo ufficio stampa che ha allertato un giornalista di ‘Chi’ spifferandogli luogo e orario dell’incontro. Il giornalista ha a sua volta incaricato un fotografo, A.F., di andare a paparazzarli in hotel".

Tali rivelazioni, certamente, gettano nuova luce sugli inizi della love story tra i due personaggi pubblici, ricostruendone la genesi forse in modo diverso da come era stata raccontata finora.