Rissa fuori da un bar, ucciso a botte un ucraino di 37 anni

Due uomini sono stati arrestati in relazione all'omicidio di Mykola Ivasiuk, ucraino di 37 anni morto nella tarda serata di ieri a Casazza (Bergamo). Il primo in flagranza, un 39enne italiano, con l'accusa di omicidio per aver sferrato il pugno al volto che avrebbe causato la morte fuori dal Rosy Bar di via Nazionale. Il secondo, anche lui italiano, con l'ipotesi di favoreggiamento perche' avrebbe prelevato in auto un secondo aggressore e lo avrebbe aiutato ad allontanarsi. Le indagini della procura di Bergamo sono condotte dai carabinieri della compagnia di Clusone. E' stato lo stesso 39enne ieri sera a chiamare alle 22.23 il 112 appena si e' reso conto che Ivasiuk aveva perso conoscenza. L'altro sospetto, gia' identificato in un uomo di origini nordafricane, avrebbe colpito la vittima alla nuca con un bicchiere. Non e' ancora chiaro il motivo della lite.