Rissa nella notte a Pero, gravissimo un 50enne

Durante una rissa, che si è tenuta intorno alle 00.40 di mercoledì 14 settembre – come riporta Milano Today - un uomo è stato colpito al volto con un oggetto contudente, ha perso conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. L'episodisulla strada statale del Sempione, la ss33, fuori dal locale Dandana, a Pero

Il 50enne in codice rosso all’Humanits di Rozzano

Il 50enne, gravissimo, è stato trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano (Milano) per un pesante trauma cranico. Due le ambulanze del 118 intervenute sul posto insieme a un'automedica: al momento del loro arrivo il 50enne era incosciente.

L’uomo probabilmente colpito in faccia con un oggetto

In base a una prima ricostruzione, sembra che l'uomo sia stato aggredito e colpito in faccia con un oggetto durante una rissa fuori dal café, un ristorante e shisha bar. Si tratta dell'unica persona rimasta ferita nel corso della lite in strada. Ad accorrere sul luogo anche i carabinieri della compagnia di Rho, che stanno effettuando tutti gli accertamenti per fare luce sulla vicenda.