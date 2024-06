Rissa tra baby gang a Cantù, coinvolte 60 persone: due feriti gravi

Indagano i carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza, in merito alla violenta rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica in piazza Garibaldi a Cantù. Almeno sessanta i partecipanti, con due feriti gravissimi e un terzo in condizioni meno gravi. Le persone coinvolte, riferisce Ansa, erano in un locale e sono uscite in piazza ed è qui che è scoppiata la rissa, con bottiglie usate come armi e anche il lancio di transenne. Sul posto sono arrivate cinque pattuglie dei carabinieri e intanto le ambulanze. Un 44enne è stato portato fra l'altro con gravi lesioni alla milza all'ospedale Sant'Anna di Como dove è stato operato, uno di 33 anni è stato ricoverato al San Gerardo di Monza dove si trova in coma farmacologico e un terzo, di 29 anni, è stato portato da alcuni amici in ospedale a Cantù e poi, nonostante le ferite, ha firmato per essere dimesso. Fra i coinvolti a questa rissa, la terza con feriti a bottigliate nell'ultimo mese, ci sarebbero esponenti di baby gang locali